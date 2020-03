Le aperture in Inghilterra - La Premier avanti come nulla fosse. Club inferociti

Di seguito le aperture inglesi di oggi venerdì 13 marzo 2020:

Daily Express

"Euro 2020 verso lo spostamento di un anno"

La UEFA pianifica di rinviare il torneo nel 2021. Ma la Premier League proseguirà in questo weekend.

Daily Telegraph

"Perché giochiamo?"

Mentre lo United vince a porte chiuse, i giocatori di Premier League mostrano sintomi di Coronavirus e il calcio nel mondo sospeso. Club inferociti si chiedono perché continuare a giocare.

The Guardian

"Euro 2020 potrebbe essere spostato di un anno mentre continuano a modificarsi i calendari".

The Independent

"La UEFA si prepara a spostare gli Europei"

Mirror Sport

"Bugs strife"

Traducibile come: "Conflitto del virus". L'Europa si attiva contro la crisi Coronavirus. Euro 2020 verso lo spostamento di un anno. Shock in Premier League, il tecnico Arteta è positivo. Europe incredula mentre in Inghilterra si va avanti come sempre.

Star Sport

"Stop adesso"

La sfuda di Champions del Manchester City annullata. Euro 2020 in pericolo. Ma per la Premier League è un business, come sempre. Intanto il tecnico del Leicester, Brendan Rodgers, chiede ai suoi giocatori di autoisolarsi

The Times

"Non dovremmo giocare, dicono i top club"

Il terzino del Manchester City Mendy fra i giocatori in quarantena. Euro 2020 sta per essere posticipato di un anno.