Le aperture in Inghilterra - La ripartenza, solidarietà Liverpool e la febbre delle cabine

In Inghilterra tutti i principali giornali danno spazio al "cerchio della solidarietà" del Liverpool, dando supporto alle proteste in seguito alla morte di George Floyd a Minneapolis. Tutti inginocchiati, in una foto che rischia di diventare iconica. Dall'altra parte c'è la febbre delle cabine, con gli spogliatoi che non possono essere utilizzati a causa del virus e, per questo, potrebbero finire a cambiarsi nei prefabbricati come alcune società dilettantistiche. E poi c'è la ripartenza del campionato che in Premiership non sembra essere a rischio, mentre in Championship ci sono i Queens Park Rangers sul piede di guerra.