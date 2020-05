Le aperture in Inghilterra - Lacazette nei guai. Sterling chiede più tempo per la ripresa

vedi letture

Di seguito le aperture inglesi di oggi 18 maggio 2020: Alexandre Lacazette finisce nel mirino della stampa per essersi fatto immortalare mentre aspira del gas esilarante da un palloncino. Il giocatore sarà pesantemente multato dal club. Non è la prima volta che il giocatore è protagonista di un episodio simile. Evidenziati anche i dubbi dei giocatori sulla ripartenza, come quelli di Sterling che ritiene sia necessario almeno di un mese di allenamenti per ripartire.