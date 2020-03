Le aperture in Inghilterra - Liverpool attende. Il rischio è che sia tutto finito

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi sabato 14 marzo 2020:

Daily Express

"La battaglia per salvare la stagione"

"Lo stop di tre settimane può essere la punta dell'iceberg". Questa la considerazione nel titolo in prima pagina della sezione sportiva del Daily Express. Con le squadre inglesi che proveranno a salvare il salvabile e a portare a termine la Premier League.

Times

"Quando finirà l'attesa?"

Anche uno dei più prestigiosi giornali al mondo si interroga su quello che sarà il futuro del calcio inglese. Con un fotomontaggio che mostra i giocatori del Liverpool insieme a uno Scudetto che attendono da oltre 30 anni e che sarebbe praticamente vinto, se non ci fosse l'emergenza Coronavirus. A far venire i brividi ai Reds anche le parole del numero uno della Football Association: "La stagione non sarà completata".

Star

"Game Over

Come in un videgioco. Il calcio inglese è "Game Over". Con il quotidiano inglese che spiega come stiano crescendo, dall'altro lato della Manica, le paure per uno stop definitivo alla Premier League. Significativa la foto a corredo di Ighalo, attaccante del Manchester United, che arriva al centro sportivo per l'allenamento in mascherina.

Mirror

"Abbiamo paura che tutto sia finito"

Anche la Premier League vive lo stesso incubo calcistico italiano. Quello di non sapere se i campionati potranno finire regolarmente, vista l'emergenza coronavirus. Il Mirror, a tal proposito, ammette di aver paura di uno stop definitivo. E lo stesso vale per i club che "temono sia terminata la stagione 2019/20". Anche qui con Ighalo in mascherina a far notizia.