Le aperture in Inghilterra - Liverpool, forse si fa festa ad Anfield. Chelsea mercato monstre

Di seguito la rassegna stampa inglese di oggi sabato 6 giugno 2020:

Daily Telegraph

"Il Liverpool potrebbe vincere il titolo ad Anfield"

Uno scudetto tanto atteso che crea polemiche prima ancora di essere assegnato. I Reds, a un passo dalla conquista della Premier League, dovranno giocare in campo neutro per evitare assembramenti fuori dal proprio stadio. Come riporta il Daily Telegraph, però, la polizia avrebbe chiesto di annullare la disputa dei big-match in campo neutro, fornendo un assist al Liverpool.

Daily Express

"Timo, il sogno di Frank"

Il passaggio di Timo Werner dal Lipsia al Chelsea pare ormai cosa fatta. Ma, secondo il Daily Express, il tecnico dei londinesi, Frank Lampard, non si accontenta: dopo la "macchina da gol tedesca", il mister dei Blues vuole arrivare anche a Ben Chilwell del Leicester e Jadon Sancho del Borussia Dortmund.

The Times

"Liverpool in chiaro per conquistare il titolo in casa"

La questione che tiene banco in questi giorni in Inghilterra non riguarda chi vincerà il titolo. Ma dove. Che la Premier League verrà conquistata dal Liverpool non è in dubbio, visto il vantaggio siderale sulle inseguitrici. Resta da capire se i Reds potranno giocare le gare in casa nel proprio stadio, magari aiutati dalle TV, con la trasmissione dei match a tutti i suoi tifosi.