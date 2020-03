Le aperture in Inghilterra - Liverpool fuori dalla FA Cup. Adrian capro espiatorio

Di seguito le aperture inglesi di oggi mercoledì 4 marzo 2020. Grande spazio al successo del Chelsea in FA Cup: 2-0 al Liverpool il cui portiere, Adrian, è capro espiatorio per il suo errore che ha spianato la strada ai Blues in occasione del gol del vantaggio di Willian.

Daily Express

"L'abbaglio del portiere la consegna ai Blues"

The Guardian

"Bolt from the Blue"

Gioco di parole che sta a indicare: "Fulmine a ciel sereno".

Mirror

"Adriaaaan"

Citazione cinematografica: Liverpool come un pugile suonato anche per colpa del portiere.

Star Sport

"Klopp's Ad it"

Altro gioco di parole sulle iniziali del portiere dei reds. Letteralmente: "Annuncio di Klopp"

The Times

"Il Liverpool la perde"

Il Chelsea infligge la terza sconfitta nelle ultime quattro partite ai Reds.