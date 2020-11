Le aperture in Inghilterra - Liverpool, guaio Gomez per Klopp. Le paure di Southgate

Sulle prime pagine inglesi di oggi, giovedì 12 novembre 2020, si parla principalmente dello scandalo che ha coinvolto Greg Clarke, presidente della FA, la Federcalcio inglese, che ha lasciato l'incarico dopo aver attaccato i calciatori neri, chiamati "coloured" che in inglese ha una chiara connotazione offensiva. Spazio alle parole del c.t. Southgate sul caso, sugli infortuni e non solo. Spazio anche all'infortunio di Joe Gomez del Liverpool, fuori a lungo. Klopp, che ha anche Fabinho (tornato al suo vecchio ruolo dopo il Ko di Van Dijk) in condizioni precarie e Matip appena rientrato anche lui da un infortunio, si trova con un reparto arretrato ridotto all'osso.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Daily Telegraph: "Gomez blow for Klopp and England"

The Guardian: "'Not acceptable': Southgate says Clarke had to go for remark"

The Times: "Southgate: 'I fear getting dementia'"

Mirror Sport: "Oh no Joe"