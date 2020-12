Le aperture in Inghilterra - Liverpool, Seven Up: Natale in cima all'albero per Klopp

Oggi alle 10:12 Calcio estero di di @pieromatrone

E' un Natale "In cima all'albero" per il Liverpool. E' questo il titolo che The Mail on Sunday dedica ai Reds e al suo roboante successo per 7-0 rifilato al Crystal Palace ieri. E' la miglior vittoria in Premier League, ma Klopp non è ancora soddisfatto, nonostante il primo posto a +5 sul secondo. "Seven Up" scrive invece The Sunday Telegraph ricordando i grandi numeri della squadra del Merseyside.

