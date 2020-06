Le aperture in Inghilterra - Liverpool, il pensiero di Klopp: non c'è bisogno di spendere

Queste le aperture della giornata di oggi dei principali quotidiani inglesi.

Star Sport

"Klopp won’t shop". Questo è il titolo in prima pagina di Star. Il manager del Liverpool Jurgen Klopp non vorrebbe effettuare spese folli per la prossima sessione di mercato anche se è comunque deciso a rinforzare la rosa a sua disposizione per tentare il nuovo assalto alla Champions League.

Daily Express

Anche il Daily Express ha ripreso il pensiero di Jurgen Klopp. Il manager del Liverpool, pur intenzionato a fare movimenti di mercato, non sarebbe deciso a fare follie. Questo il titolo della pagina sportiva del quotidiano: "Non c’è bisogno di spendere".

The Times

L’edizione odierna del Times apre la pagina sportiva con le parole di Ole Gunnar Solskjaer. Il manager del Manchester United è alla ricerca di elementi in attacco per far fare il salto di qualità dei Red Devils. Questo il titolo: "Lo United ha bisogno di un nuovo attaccante, dice Solskjaer".

Mirror Sport

"Non posso sprecare denaro". Questo il titolo in apertura di pagina sportiva del Mirror. Il quotidiano inglese pone l’accento sul volere del manager del Liverpool Jurgen Klopp. Per la prossima stagione, i Reds vorrebbero intervenire sul mercato ma senza fare follie e spendere cifre spropositate.