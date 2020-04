Le aperture in Inghilterra - Liverpool, "inversione a U" sulla cassa integrazione ai dipendenti

Di seguito le aperture inglesi di oggi martedì 7 aprile 2020. Per quel che riguarda le pagine sportive il tema è unico, ossia la retromarcia del Liverpool che ha deciso di non sospendere più il personale non sportivo, scusandosi anche con i tifosi a seguito di una scelta in contrasto con la storia del club, dalla tradizione popolare. I dipendenti del club sarebbero nei fatti stati messi in cassa integrazione, ricevendo un sussidio dallo Stato. Una scelta, fatta appena sabato scorso, aspramente criticata che ha portato la proprietà a cambiare idea, una vera e propria "inversione a U" come titolano oggi molti giornali. Spazio anche a Pep Guardiola e alla madre, morta a 82 anni dopo aver contratto il coronavirus: