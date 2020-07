Le aperture in Inghilterra - Liverpool, ragazzi da record. Mason Greenwood da Nazionale

vedi letture

Di seguito la rassegna stampa inglese di oggi lunedì 6 luglio 2020:

Mirror Sport

"Record players"

Il Liverpool potrebbe riscrivere i libri dei record della Premier League. Vittoria per 2-0 contro l'Aston Villa per gli uomini di Klopp, tornati a vincere dopo il ko con il City. Intanto il Manchester United si gode l'esplosione del nuovo talento del calcio inglese: Mason Greenwood.

Daily Express

"Reds hungry for record"

Ancora spazio al Liverpool e alla ricerca ossessiva dei record per la formazione di Anfield. Secondo sconfitta nelle ultime tre giornate per il Manchester City che dopo aver rifilato un poker al Liverpool campione, è stato battuto 1-0 dal Southampton con un grandissimo pallonetto di Che Adams al 16'.

Star Sport

"I'll be sad if you go down says Villains tormentor Mane"

Sadio Mané e Curtis Jones hanno piegato la resistenza dell'Aston Villa regalando il 2-0 ai Reds. "Sarò triste se retrocederete" dice Mané, il 'castigatore' dei Villains. Mason Greenwood, classe 2001, autore di una grande stagione con i Red Devils, da Nazionale secondo Solskjaer.

The Times

"Lampard keen to sign Rice"

Spazio al calciomercato sulla prima del Times. Lampard desideroso di acquistare Declan Rice, difensore e centrocampista del West Ham, classe '99, il potenziale nuovo John Terry.