Le aperture in Inghilterra - Liverpool, si rompe anche Fabinho! Il City torna al top

Sulle prime pagine inglesi di oggi, mercoledì 28 ottobre 2020, si parla della notte europea che ha coinvolto le formazioni inglesi. Ieri in campo il Liverpool contro il Midtjylland (vittoria per 2-0 dei Reds) e il Manchester City, vittorioso in casa del Marsiglia. Focus sul nuovo ko per un giocatore di Klopp: anche Fabinho è out. Il centrocampista stava rimpiazzando nel migliore dei modi un altro infortunato, il difensore Van Dijk. Bene il City che è tornato a fare il City vincendo anche senza punte in casa dell'OM.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Star Sport: "FabinOW"

The Guardian: "Liverpool hold nerve thanks to Jota"

The Independent: "City back to their best"

Mirror Sport: "Fab...not so fab"