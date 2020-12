Le aperture in Inghilterra - Lo United è fuori, Guardiola fa lo scherzetto con Angelino

Sulle prime pagine inglesi di oggi, mercoledì 9 dicembre 2020, si parla principalmente del ko in Champions League del Manchester United contro il Lipsia che è costato l'eliminazione alla squadra di Solskjaer. Non riesce la rimonta agli inglesi, sotto di 3 gol, hanno segnato 2 reti dall'80' all'82'. In gol tra i tedeschi l'ex Roma Kluivert ma anche Angelino, calciatore classe '97 in prestito - ironia della sorte - dal Manchester City di Guardiola. Solo 1-1 tra Chelsea e Krasnodar. Spazio anche alla sfida tra PSG e Basaksehir, rinviata per la frase razzista del quarto uomo.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Daily Telegraph: "United crash out of the Champions League"

Mirror Sport: "ManCity bites Pog"

The Times: "Pitiful United down and out"

Daily Express: "Too little too late for United...and Ole?"