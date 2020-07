Le aperture in Inghilterra - Mourinho contro la FA, David Silva è leggenda

Il Manchester City ha battuto il Newcastle per 5-0 ma lo spazio è tutto per David Silva. Pep Guardiola ha esaltato lo spagnolo e il Daily Express ha messo in risalto le parole di Pep: "David Silva tu sei leggenda". Anche Star esalta il centrocampista pronto a lasciare il City dopo 10 anni. Spazio poi alle polemiche con José Mourinho grande protagonista. Dier squalificato per 4 giornate dopo la lite con un tifoso, per difendere il fratello, dello scorso marzo. "La FA non ha la più pallida idea di cosa stia facendo" ha tuonato Mou. Spazio anche alla vittoria del Liverpool dei record per 1-3 sul Brighton.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Daily Express: "You are a legend David"

Star Sport: "Clueless"

Mirror Sport: "José: 'FA don't have a clue'"

Daily Telegraoh sul cricket: "England's BLM support 'a very powerful message"