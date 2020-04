Le aperture in Inghilterra - Mourinho Social One chiede scusa. City vicino al taglio stipendi

Queste le aperture in Inghilterra di oggi, giovedì 9 aprile

Daily Star

“José: ho sbagliato”

Il tecnico del Tottenham Mourinho, pizzicato ieri in un parco pubblico insieme ad alcuni giocatori degli Spurs ad allenarsi, ha chiesto scusa per il suo gesto.

Daily Mirror

“Avrei dovuto essere lo Spacial One”

Anche qua apertura dedicata all’infrazione di Mourinho, che in seguito chiede scusa principalmente agli “eroi dell’NHS” (il servizio sanitario britannico).

Metro

“Ho sbagliato ad essere il social one”

Mourinho ha sbagliato e lo ha ammesso e il tabloid gioca col suo classico soprannome e con le norme di distanziamento sociali iinfrante dal portoghese.

The Times

“City vicino al taglio stipendi”

I campioni in carica della Premier, si legge, sono in conversazioni avanzate per il taglio degli stipendi di staff e giocatori.