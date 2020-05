Le aperture in Inghilterra - No al campo neutro. Pogba sta tornando, il Barça rivuole Guardiola

Queste le aperture in Inghilterra di oggi, mercoledì 13 maggio.

Star Sport

"Casa e trasferta"

Countdown per il progetto ripartenza Premier League. Vittoria dei club: le gare non verranno disputate in campo neutro, ognuno giocherà nel proprio stadio d'appartenenza, naturalmente a porte chiuse. Inoltre, a differenza dell'Italia, solo gli eventuali positivi in quarantena (come in Bundesliga) e non tutta la squadra. Occhio poi al futuro di Guardiola: il Barcellona sogna il ritorno.

Mirror Sport

"Vittoria in casa"

Anche il Mirror dedica l'apertura alle ultime decisioni per la ripresa del campionato inglese. Niente Premier in campi neutri, i club potranno giocare nei loro stadi. Il Barcellona chiama Guardiola.

Daily Express

"Speranza e paura"

Il Governo dà l'ok per giocare le gare sui rispettivi campi da gioco ma la polizia vuole avere l'ultima parola. I club sono preoccupati che i giocatori dei gruppi a rischio possano ostacolare la ripresa.

Daily Mail

"Sta tornando a casa"

Anche sul Daily Mail spazio alla ripresa della Premier. I club vincono la battaglia per terminare la stagione senza giocare in campo neutro. La polizia sostiene il piano se i club avranno a disposizione abbastanza steward. Poi su Pogba: guardate chi sta tornando?