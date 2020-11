Le aperture in Inghilterra - Parla Antonio Conte. Southgate e il conflitto con i club

Sulle prime pagine inglesi di oggi, mercoledì 18 novembre 2020, si parla principalmente della Nazionale inglese, attesa dalla sfida contro l'Islanda e valevole per la Nations League, con le parole di Southgate alla vigilia del match con il c.t. in conflitto con i club sull'utilizzo dei calciatori ma c'è spazio anche per l'intervista esclusiva di Antonio Conte al Daily Telegraph. Il tecnico dell'Inter ha dichiarato: "Nel mio futuro voglio tornare in Inghilterra per fare un’altra esperienza perché mi è piaciuto molto il mio soggiorno lì e per respirare l’atmosfera in Inghilterra. Al Chelsea avevo chiesto Lukaku e Van Dijk. Futuro? Voglio continuare questo progetto all'Inter e restare per molti anni perché stiamo costruendo le basi".

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Daily Telegraph: "Hurst urges heading ban for children"

The Guardian: "''They are in a really difficult situation' says Southgate"

The Times: "Southgate in club conflict"

Mirror Sport: "In from the cold"