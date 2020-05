Le aperture in Inghilterra - Pochettino pronto a tornare. Parla Smalling

Di seguito la rassegna stampa inglese di oggi sabato 23 maggio 2020:

Daily Express

"Come and get me"

Apertura con le immagini di Mauricio Pochettino, ex tecnico del Tottenham, che ha rotto il silenzio dopo l'esonero e parla del futuro. "Sono pronto a rientrare. Ascolto e non sottovaluto alcun club".

Mirror Sport

"Raring to go"

Apertura dedicata a Pochettino. L'ex allenatore degli Spurs si dice pronto al ritorno in panchina dopo esser stato esonerato dal club londinese. Spazio anche alle dichiarazioni di Lascelles del Newcastle, che racconta di non aver paura in vista della ripartenza. "Siamo in forma e infuocati". Problemi per il Watford che ha dovuto fare a meno di 6 giocatori nella prima settimana di ripartenza.

Guardian Sport

"Watford isolate two more while travel rules may hit Uefa's plan"

Problemi con il Coronavirus anche in Inghilterra. Il Watford ne isola altri due mentre le regole sui viaggi possono colpire il piano della UEFA per la ripartenza. Anche qui, spazio alle parole di Pochettino, con messaggio a Mourinho: "Ho sempre pensato di sostituirlo ma guarda come va la vita".

Times Sport

"Why we're always up for the cup"

Apertura dedicata al rugby, ma spazio anche per il calcio. La Finale di FA Cup si sarebbe dovuta disputare quest'oggi: momento amarcord per gli inglesi. Si parla anche di Smalling, difensore ora alla Roma: "La mia storia può ispirare i ragazzi giovani a sognare". Il centrale inglese vuole essere un modello per i più giovani.