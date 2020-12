Le aperture in Inghilterra - "Pog off", Pogba nel mirino della critica. Due Manchester "sdentati"

vedi letture

Dopo il pareggio noioso di Manchester United-Manchester City e la prestazione deludente di Paul Pogba in tanti chiedono che il francese vada via subito, tra cui gli ex Red Devils Neville e Keane. "Pog off", titola lo Star in prima pagina. Sul mercato dell'ex Juventus invece si concentra il Sunday Express. "Sdentati", scrive invece il Mail on Sunday riferendosi alla brutta prova delle due squadre. "Vicini non troppo rumorosi", titola infine il Telegraph.