Le aperture in Inghilterra - Premier League, paura assembramenti a Liverpool

Di seguito le aperture inglesi di oggi mercoledì 29 aprile. Come in Spagna anche qui molte testate aprono rendendo omaggio a Michael Robinson, morto a 61 anni: "Il gentiluomo inglese che è diventato la voce del calcio in Spagna" titola il Daily Express. "Da campione d'Europa a a miglior storyteller sul calcio di Spagna" scrive il Guardian. L'Independent apre con una sua immagine ai tempi del Liverpool mentre il Mirror gli dedica il taglio alto: "Amato dal Merseyside a Madrid". Sempre il Mirror sottolinea la paura di assembramenti a seguito della ripartenza della Premier League, in particolar modo teme che i tifosi del Liverpool possano riunirsi per festeggiare un titolo ormai certo. "You have to walk alone" scrive, giocando sull'inno del Liverpool, Star Sport. Il Sun apre con il monito del capo del comitato medico della FIFA: "Cancellate la stagione" evidenziando che si tratta di una situazione "di vita o di morte".