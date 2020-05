Le aperture in Inghilterra - Project Restart e le resistenze dei club di bassa classifica

Di seguito le aperture inglesi di oggi lunedì 4 maggio 2020:

The Sun

"Premier's 7 up"

In Premier League si sta lavorando per una sette settimane di calcio se la stagione riprenderà. Programma pertanto esteso, in quanto il piano originale prevedeva una cinque settimane di calcio. Nel calendario è compresa anche la FA Cup. La speranza è quella di ripartire il 12 giugno ma in caso di complicazioni si valuta anche il 19, che è considerata una vera e propria deadline. In caso non si riuscisse a ripartire il rischio di annullamento della stagione è altissimo.

"I club si stanno già testando"

Il kit dei test per il COVID-19 è già stato inviato ai club di Premier League. Sono circa 40mila per un costo complessivo di 4 milioni di sterline. Ricordiamo che i club di Premier League riprenderanno ad allenarsi da lunedì prossimo a livello individuale. La speranza è quella di riaprire il 25 maggio con gli allenamenti di gruppo ma sotto questo aspetto si attendono le misure che verranno prese dal Governo. L'unico modo per riprendere la competizione è quella sotto un massiccio controllo, con i giocatori che ufficialmente saranno testati due volte alla settimana.

"Impossibile garantire la sicurezza quando le partite torneranno"

Parola di Alan Shearer.

The Guardian

"Rashford può arrivare al livello di Mbappé e vincere il Pallone d'Oro"

Parola di Matteo Darmian, ex Manchester United che ha avuto l'attaccante dei red devils come compagno di squadra.

"Addetti alla sicurezza preoccupati dall'esclusione dal 'progetto ripartenza'"

The Times

"Voto cruciale sulla ripartenza"

Cresce la rivolta dei club in merito alla possibilità di giocare in campo neutro. Ci sono ancora 92 partite da giocare e nel 'Project Restart' c'è la proposta di completare il torneo a porte chiuse in campo neutro. È necessario che 14 club su 20 siano in favore affinché il piano venga approvato. Votazione che dovrebbe avvenire lunedì prossimo e se vi saranno almeno 7 voti contrari sarà necessario valutare altre ipotesi. Secondo indiscrezioni del giornale ci sarebbero almeno 8 squadre contrarie al proseguire a porte chiuse e quasi tutte sono squadre di fondo classifica.

"Man in Milan"

Il portiere del Milan, Asmir Begovic pronto a recitare la sua parte non appena i club torneranno ad allenarsi.

Mirror Sport

"Salah venduto da Klopp? Non fatemi ridere"

"Il virus può far naufragare i piani di Pogba"

"Koeman recupera dopo l'attacco di cuore"

Star Sport

"Devi restare, Pog"

Il lockdown fa precipitare le finanze dei club

"I calciatori potrebbero sventare la ripartenza"

Daily Express

"La Juve ha una piccola possibilità di fare un trasferimento dispendioso"

Parola di Fabio Paratici, in merito alla situazione di Paul Pogba.

"Relegation ranson"

I club ribelli accorderanno il progetto ripartenza soltanto se verranno annullate le retrocessioni. Il Brighton è la prima squadra a uscire allo scoperto.