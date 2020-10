Le aperture in Inghilterra - Rashford on fire. Klopp in attesa. Ricco egiziano per il Burnley

Sulle prime pagine inglesi di oggi, giovedì 29 ottobre 2020, si parla principalmente della vittoria del Manchester United che ha travolto il Lipsia con il punteggio di 5-0. Super Rashford trascina la formazione inglese con una tripletta, nel mezzo i gol di Greenwood e Martial. Bene anche il Chelsea che ha vita facile in casa del Krasnodar con il successo per 4-0 con le reti di Hudson-Odoi, Werner, Ziyech e Pulisic. Intanto un magnate egiziano pensa all'acquisto del Burnley e Klopp attende news da Fabinho, finito ko in Champions.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Star Sport: "Great cRASHer"

The Guardian: "Rashford hits headlines on and off pitch"

The Daily Telegraph: "Rashford man of the moment"

Mirror Sport: "Leip for Joy"