Le aperture in Inghilterra - Rashford principe di Parigi, di nuovo. Wijnaldum attacca Pickford

Sulle prime pagine inglesi di oggi, mercoledì 21 ottobre 2020, si parla in particolare della vittoria del Manchester United in casa del PSG. Un déjà-vu con il successo dello United al Parco dei Principi come nel marzo del 2019 ma allora in palio c'erano i quarti di finale, conquistati dai Red Devils con i gol segnati a Buffon da parte di Lukaku, poi passato all'Inter, e di Rashford, decisivo anche ieri. Solo 0-0 tra Chelsea e Siviglia. Ancora spazio alle polemiche per il fallaccio di Pickford su Van Dijk. Wijnaldum attacca il portiere dell'Everton: "Hai esagerato! Entrata stupida e inaccettabile".

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Times Sport: "Rashford is prince of Paris again"

The Guardian: "Deja vu for PSG as United strike again"

Daily Telegraph: "United earn their stripes"

Daily Star: "You went over the top"