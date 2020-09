Le aperture in Inghilterra - Riparte la caccia al Liverpool ma è 'Fandemic' per la Premier

Sulle prime pagine di oggi, venerdì 11 settembre 2020, si parla della ripresa del calcio inglese. La Premier League sta per ripartire: è caccia al Liverpool di Klopp. Può il Liverpool vincerne due di fila? E' la domanda che si pone il Times in prima pagina. Sul Mirror invece è 'Fandemic', si parla dei mancati incassi per i club, alle prese con la 'fandemia', con gli stadi vuoti. Il costo enorme degli stadi vuoti.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Times: "Can Liverpool win to in a row?"

Mirror Sport: "Fandemic"