Le aperture in Inghilterra - "Sì" del Governo al ritorno in campo. Kane sponsorizza l'Orient

Di seguito le aperture inglesi di oggi venerdì 15 maggio: spazio principale ad Harry Kane che sponsorizzerà il Leyton Orient per tre buone causa: la prima divisa porterà un messaggio di ringraziamento ai lavoratori in prima linea che affrontano la pandemia di coronavirus. La seconda e la terza divisa daranno spazio agli enti benefici Mind (organizzazione per la salute mentale in Inghilterra e Galles) e Haven House Children's Hospice (assistenza ai bambini gravemente malati o con condizioni di limitazione della vita). La squadra porterà questi sponsor per la stagione 2020/21 e il 10% del ricavato di ogni maglia venduta andrà alle rispettive cause.

Spazio anche alle parole di Olivier Dowden, segretario di Stato per il digitale, la cultura, i media e lo sport che ha confermato la ripartenza della Premier League se sarà garantita la sicurezza. Questo a seguito del colloquio con i capi della polizia i responsabili di Premier League ed English Football League (EFL) per discutere del "Project Restart".