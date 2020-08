Le aperture in Inghilterra - Stasera c'è Arsenal-Chelsea: in palio la FA Cup

C'è ovviamente ampio spazio per la sfida tra Arsenal e Chelsea in apertura sui quotidiani sportivi inglesi. A Wembley ci si contende l'ultimo trofeo della stagione: "Win or bust", titola il Mirror, ovvero "vinci o fallisci". Arteta va a caccia del primo trionfo da allenatore dei Gunners, e blinda Aubameyang: "Non andrà da nessuna parte". Ecco nel dettaglio tutte le aperture:

Mirror - Win or bust

Daily Express - Fans banned

Star Sport - Aubide with me

The Times Sport - New Order