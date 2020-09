Le aperture in Inghilterra - Torna la Premier: stasera c'è Liverpool-Leeds

vedi letture

Le aperture inglesi di oggi, sabato 12 settembre 2020.

Daily Express

"Welcome to the big time"

"Here we go again", scrive questa mattina il quotidiano: torna la Premier League, appena quarantotto giorni dopo l'ultimo match disputato. E Klopp mette in guardia il Leeds, primo avversario in campionato del suo Liverpool.

Mirror

"Non posso vincere"

Il riferimento è alle parole di Jürgen Klopp: nessuna resa sul campo da parte dell'allenatore tedesco, ma solo una presa di coscienza riguardo al mercato. "Sembra che le persone pensino che io abbia speso troppo o troppo poco", ha detto.

Daily Star

"Filtro per il tè"

Torna la Premier, e lo fa con il botto: questa sera è in programma la sfida tra i campioni in carica del Liverpool e il neopromosso Leeds. Klopp vuole far trascorrere una serata infernale ai nuovi arrivati.

The Daily Telegraph

"Klopp promette un battesimo di fuoco al Leeds"

Anche qui il tema principale è la sfida tra i Reds e gli uomini di Bielsa. In Inghilterra l'attesa sta per terminare: tra poche ore si rialzerà il sipario sulla Premier League.