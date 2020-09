Le aperture in Inghilterra - Tottenham, che accoglienza per Bale. Liverpool vicino a Jota

vedi letture

Le aperture inglesi di oggi, sabato 19 settembre 2020.

The Guardian

"Hello again"

Tutta la gioia dei tifosi Spurs per il ritorno al Tottenham di Gareth Bale. Decolla, intanto, il mercato del Liverpool: dopo aver annunciato l'acquisto di Thiago Alcántara, i Reds sarebbero molto vicini a Jota del Wolverhampton.

Daily Express

"Un'accoglienza da eroe"

Tutto definito per il passaggio in prestito di Gareth Bale dal Real Madrid al Tottenham. Il gallese già a Londra per la firma sul contratto: sorrisi e selfie dei tifosi per accogliere il campione acquistato dalle Merengues.

Daily Star

"Back home"

Anche qui l'argomento principale è il ritorno a Londra di Bale. Grande accoglienza dei tifosi del Tottenham per il loro idolo. Trovano conferme le voci su Jota al Liverpool: affare da quarantacinque milioni di sterline.