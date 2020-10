Le aperture in Inghilterra - United "facile" in Carabao Cup. Mou avvisa Southgate per Kane

vedi letture

Queste le aperture della stampa inglese di oggi, 1 ottobre 2020

The Daily Telegraph

Spazio in apertura di prima pagina al successo del Manchester United sul campo del Brighton in Carabao Cup ottenuto ieri sera per 3-0. Una vittoria nella quale c'è anche la firma di Juan Mata, al suo 50° gol con la maglia dei Re Devils

Sul taglio basso troviamo invece aggiornamenti in vista dei prossimi impegni della Nazionale inglese, con José Mourinho che ha avvisato il ct dei Tre Leoni Gareth Southgate circa l'impossibilità, a causa delle condizioni fisiche non ottimali, di vedere Harry Kane titolare in tutti e tre gli impegni della nazionale.

Daily Express

Anche qui troviamo ampio riferimento ai match di Carabao Cup andati in scena ieri sera. Non solo per il Manchester United ("Troppo facile così Ole" è il titolo sulla vittoria dei Red Devils contro il Brighton), ma anche per il City, che strapazza 3-0 il Burnely in trasferta, e l'Everton che supera 4-1 il West Ham grazie alla tripletta di Dominic Calvert-Lewin.

Metro

United al centro della scena anche per questo quotidiano che, però, mette in risalto, la prestazione di Scott McTominay, oltre a quella, in casa Everton, di Dominic Calvert-Lewin.

Sul taglio basso altro spazio alla questione Kane, con Mourinho che ha allertato il ct dell'Inghilterra Southgate circa le non perfette condizioni fisiche dell'attaccante, ma anche alla crisi delle serie minori inglesi che, per dare il via alla stagione, potrebbero avere il supporto del Governo inglese pronto ad immettere liquidità nella EFL.

The Times

Spazio alla politica del pallone in apertura delle pagine sportive del più noto quotidiano inglese. Al centro dell'attenzione la crisi della EFL, la lega delle serie minori inglesi, e il supporto economico che potrebbe arrivare dalla Premier League. Quest'ultima, però, avrebbe condizionato tale innesto di denaro all'appoggio politico della EFL contro la FA in merito alle scelte sui tesseramenti dei calciatori non britannici dopo il completamento della Brexit.