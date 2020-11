Le aperture in Inghilterra - United stupido. Chelsea, Havertz ha il Covid. Euro 2020 non cambia

Sulle prime pagine inglesi di oggi, giovedì 5 novembre 2020, si parla principalmente della brutta sconfitta del Manchester United in casa del Basaksehir per 2-1, con una inguardabile prova difensiva degli inglesi che hanno subito un gol a dir poco incredibile e rivedibile, con la squadra che ha lasciato Demba Ba tutto solo, nella propria metà campo, dopo 12 minuti. "Questo risultato è un pugno allo stomaco. Non è facile vedere cose positive dopo questo match. Non abbiamo fatto una buona prestazione. Pensavamo di poter fare meglio ma nella ripresa non ci siamo riusciti": ha detto Solskjaer. Bene invece il Chelsea che ha vita facile in casa contro il Rennes con la doppietta di Werner e il gol di Abraham. Problemi per Havertz, fermato dal Covid. Spazio anche all'Europeo: La UEFA non prevede di modificare il formato di Euro 2020. Sakho scagionato dalle accuse di doping emerse nel 2016.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

The Indipendent: "United slump"

The Guardian: "United flop as Basaksehir light fireworks"

The Daily Telegraph: "Solskjaer slams 'unforgivable' loss"

Mirror Sport: "Dumb and Demba"