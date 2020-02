Le aperture in Olanda - Ajax, addio Europa: "Serata nera"

Dalla finale di Champions sfiorata al flop in meno di un anno: l'Ajax 2019/20, dopo essere retrocesso in Europa League esce pure da quest'ultima competizione per mano del Getafe. Queste le aperture dei principali quotidiani olandesi. Sportwereld sottolinea come la stagione stia consumandosi "come una candela" dopo l'eliminazione meritata per mano del Getafe. "Serata nera" titola il Telegraaf.