Le aperture in Portogallo - Au revoir, Ronaldo e i suoi fuori 23 anni dopo da una fase finale

Il Portogallo cade contro la Francia in casa e saluta la Nations League. Fuori dalla 'Final Four', Ronaldo e compagni abdicano il trono. "Au revoir", titola A Bola pubblicando l'immagine di un CR7 sulle ginocchia. "Fuori 23 anni dopo", titola invece Record, ricordando che dal 1997 la nazionale lusitana non mancava la qualificazione per la fase finale di una competizione.