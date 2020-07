Le aperture in Portogallo - Aves e Vitoria Setubal retrocesse d'ufficio. Ride la Portimonense

Di seguito le aperture portoghesi di oggi giovedì 30 luglio 2020. Spicca la retrocessione di Vitoria Setubal e Desportivo Aves comminata dalla Lega per non aver soddisfatto i requisiti finanziari per ottenere la licenza. Sorride la Portimonense, retrocessa sul campo e ripescata. Mercato: trattativa del Benfica col Gremio per Everton, talento brasiliano accostato anche nelle scorse sessioni di mercato alle squadre italiane, fra cui Milan e Napoli. Indizio: il giocatore ha iniziato a seguire il Benfica sui social. Il prezzo fissato dai brasiliani è di 30 milioni.