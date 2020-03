Le aperture in Portogallo - Benfica e Sporting CP danno l'esempio. Campionato fino alla fine

Anche in Portogallo il tema del giorno non può certo non essere il rinvio di Euro 2020, con la speranza di poter terminare il campionato 2019-2020 già quest'estate (la UEFA ha dato tempo fino a metà giugno). Tra i titoli delle tre principali testate sportive portoghesi, spicca sicuramente quello di Record, che si concentra sulle importanti iniziative benefiche e di solidarietà nella lotta contro il Coronavirus da parte di Benfica e Sporting CP in un momento complicatissimo non solo per il calcio, ma per l'intero Paese.

Queste tutte le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "Campionato fino alla fine"

O Jogo: "Calda estate"

Record: "Grandi esempi: Benfica e Sporting CP entrano nella lotta contro il Coronavirus"