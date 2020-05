Le aperture in Portogallo - Benfica, il presidente Vieira rassicura la squadra sugli stipendi

vedi letture

Di seguito le aperture portoghesi di oggi venerdì 8 maggio 2020:

A Bola

"Vieira garante. Non vi saranno tagli di stipendio"

Il presidente del Benfica si è presentato nello spogliatoio, dando fiducia alla rosa: "Continueremo a rispettare tutti". Il club ritiene che non abbia senso chiedere ai giocatori il titolo e ridurre gli stipendi.

"Un giorno ero con i miei colleghi, un altro col migliore al mondo"

Intervistato da A Bola, Filipe Gonçalves, portiere delle giovanili del Nacional de Madeira racconta degli allenamenti con Cristiano Ronaldo.

O Jogo

"Romario sarà blindato al 100%"

Il Porto pronto a offrire un nuovo contratto a Romario Barò con una nuova clausola rescissoria. Altri giocatori in procinto di rinnovo: Fabio Vieira e Joao Mario.

"Altro Fernandes nella mira inglese"

Rodrigo Fernandes, centrocampista dello Sporting, è assistito da Jorge Mendes che ha già avuto i primi contatti con club di Premier League.

"Non possiamo perdere il campionato della credibilità"

Luis Filipe Vieira, presidente del Benfica, non taglierà gli stipendi. "Il nostro obbligo è vincere". E Bruno Lage loda Taarabt: "È cambiato come uomo e come giocatore".

Record

"Credetemi"

Il presidente del Benfica, Filipe Vieira, si è presentato nello spogliatoio della squadra per dare fiducia alla squadra.