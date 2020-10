Le aperture in Portogallo - Benfica saluta già André Almeida: stagione finita

Di seguito le aperture portoghesi di oggi martedì 20 ottobre 2020: prende spazio il grave infortunio subito da André Almeida nel corso della partita di domenica contro il Rio Ave, vinta dal Benfica per 3-0. Il terzino destro dopo pochi minuti di gioco ha subito la rottura del legamento crociato anteriore e del legamento laterale interno del ginocchio destro. Stagione per lui già finita. Impressiona Darwin Nunez: per lui già 5 assist nelle prime 4 partite. Tutte vinte dal Benfica, primo in classifica.