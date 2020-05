Le aperture in Portogallo - Caos in Lega calcio: Proença per ora resta

Di seguito le aperture portoghesi di oggi venerdì 22 maggio 2020. Si parta dal caos della Lega calcio portoghese, con il presidente Proença che per adesso, dopo la riunione con i club, resta al suo posto in attesa dell'Assemblea Generale fissata per il prossimo 9 giugno. Spazio anche al calcio mercato, con Islam Slimani, attaccante attualmente in forza al Leicester City, che promette di tornare, un giorno, allo Sporting Club.