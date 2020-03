Le aperture in Portogallo - Conta la vita, non il gioco. Rafael Leao stangato e sorpreso

Di seguito le aperture portoghesi di oggi venerdì 19 marzo 2020: anche in Portogallo si parla dell'emergenza legata al Coronavirus Covid-19 ma sulle prime pagine c'è spazio anche per il caso Rafael Leao.

A Bola

"Conta la vita"

C'è molto di più in gioco di un campionato. Possibile taglio degli stipendi ai giocatori.

Record

"Varandas torna in guerra"

Il presidente dello Sporting Lisbona Varandas che tornerà per fornire servizio come medico durante lo stato di emergenza, derivante dallo scoppio del coronavirus. Intanto Rafael Leao costretto a risarcire lo Sporting per 16,5 milioni dopo il suo addio, si dice sorpreso dalla decisione del Tribunale arbitrale sportivo portoghese.

O Jogo

Parla Max: "Amorim trasmette energia positiva"

Intervista a Luís Manuel Arantes Maximiano, rivelazione dello Sporting. Intanto Rafael Leao nei guai: sarà difficile 'scappare' dal pagamento dei 16,5 milioni nei confronti dello Sporting.