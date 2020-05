Le aperture in Portogallo - Da Joao Felix a Ibra: minaccia infortuni. Lo Sporting punta Pereyra

Queste tutte le aperture di oggi in Portogallo:

A Bola: "Pereyra per il centrocampo"

Lo Sporting CP lavora all'acquisto di Joaquin Pereira, fantasista argentino classe 1998. Una notizia sportiva che trova spazio quasi a tutta pagina oggi su A Bola, coi biancoverdi attivissimi per il crack del Rosario Central.

O Jogo: "Gli infortuni preoccupano il ritorno in campo"

Prima pagina di più ampio respiro invece per O Jogo, che si concentra sulla minaccia infortuni in vista della ripresa del campionato in diversi Paesi europei. Insieme al portoghese Joao Felix, attualmente in forza all'Atletico Madrid, ieri si sono fermati infatti anche Zlatan Ibrahimovic (Milan) e Ramiro Funes Mori (Villarreal). "Il ritorno alla normalità continua a fare vittime", sentenzia il quotidiano.