Le aperture in Portogallo - Il presidente della Federazione: "Futuro del calcio non garantito"

Di seguito le aperture portoghesi di oggi lunedì 4 maggio 2020:

A Bola

"È un'opportunità che non possiamo sprecare"

Parla il presidente della Federcalcio portoghese, Fernando Gomes, sul momento attuale del calcio lusitano. Fra i passaggi evidenziati: "I club devono accettare che le regole saranno dure, rigorose e conformi. Non permetteremo scarsa professionalità e progetti poco responsabili. Il futuro del calcio non è garantito. Le persone possono farne a meno. Vogliamo un gicoo con più qualità tecnica, meno falli, più rispetto per gli arbitri".

"Benfica su Talles Magno, attaccante di 17 anni del Vasco da Gama"

"Siviglia su Alex Telles. Richiesto da Lopetegui, si registrano già contatti".

"È arrivata l'ora per (quasi) tutti"

Oggi è il giorno in cui molti club ritornano al lavoro. Il Santa Clara continua a casa, l'Aves torna senza testare la rosa.

O Jogo

"Gomes indica la via"

Evidenziate anche qui le parole del presidente della Federcalcio: "Il futuro del calcio non è garantito" è la frase più ad effetto pronunciata. Fra le altre: "Rose più corte e puntare sulle squadre B e Under 23. Regole rigide, più tempo utile per il gioco, meno falli e più qualità tecnica".

Record

"Fejsa senza maschera"

Il centrocampista serbo intervistato in esclusiva: "Divento triste e arrabbiato quando ripenso al tempo perduto. Ho festeggiato titoli a Belgrado e Atene, ma non ho mai visto niente come al Marques". Il giocatore si è trasferito a gennaio all'Alavés in prestito: "Bruno Lage non mi vedeva. Con Jorge Jesus i miei migliori anni".

"Le consegne di Gomes"

Evidenziati i punti chiave del discorso del presidente della Federcaclio: "Progetti migliori, meno sperperi. Ridurre il numero di giocatori professionisti. Più uguaglianza nella distribuzione dei diritti. I grandi club non possono dipendere così tanto dai proventi della UEFA".

"Cristiano Ronaldo oggi torna in Italia"

"Sporting, Amorim torna al lavoro"

"Porto, ritorno in campo: 'Al Top della forma in tre settimane'"