Le aperture in Portogallo - Jorge Jesus chiama Gonçalo Ramos, Toni Martinez per il Porto

Le aperture in Portogallo sono tutte per Gonçalo Ramos. Il giovane centrocampista classe 2001 di proprietà del Benfica potrebbe entrare a far parte della rosa della prima squadra dopo aver brillato nella formazione giovanile. O Jogo invece parla del mercato del Porto con la possibilità del passaggio in Cina di Tiquinho Soares e l’approdo in biancoblu di Toni Martinez Questi i titoli delle principali testate sportive lusitane.

A Bola: "Gonçalo Ramos, futuro aperto".

Record: "Jesus chiama Gonçalo".

O Jogo: "Soares in Cina e Toni in arrivo".