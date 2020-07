Le aperture in Portogallo - Jovane fa cinque nelle ultime cinque. Benfica su Jorge Jesus

vedi letture

Di seguito le aperture dei quotidiani portoghesi di oggi, sabato 11 settembre:

Record

"Jovane con il fuoco nei piedi"

Il classe 1998 dello Sporting Lisbona, Jovane Cabral, ha regalato altri tre punti allo Sporting Lisbona, sbloccando a venti minuti dalla fine la gara contro il Santa Clara, riportano i biancoverdi al terzo posto. Cinque reti per il Braga contro il Pacos de Ferreira, e quarto posto al sicuro dal ritorno del Rio Ave.

"Conceicao fa la storia nel classico"

Per Sergio Conceicao la sfida tra il suo Porto e lo Sporting Lisbona di mercoledì prossimo sarà la centesima panchina nel massimo campionato portoghese: potrebbe raggiungere un doppio traguardo, dato che basterà un pareggio al Porto per aggiudicarsi il titolo.

A Bola

"Jovane risolve la partita"

Titolo per lo Sporting Lisbona, che si aggiudica la sfida al Santa Clara grazie alla rete di Jovane Cabral, arrivato alla quinta rete nelle ultime cinque partite giocate.

"Il Benfica resta in pressing su Jesus"

Tempo di cambiamenti per il Benfica, che ha messo al sicuro il secondo posto ed ormai è troppo lontano dal Porto primo in classifica. Il presidente del club resta in pressing su Jorge Jesus, attuale tecnico del Flamengo, il quale potrebbe essere il prossimo allenatore del Benfica.