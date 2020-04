Le aperture in Portogallo - L'incertezza ha un limite: campionati da chiudere entro il 31 luglio

vedi letture

Di seguito le aperture dei quotidiani portoghesi di oggi, giovedì 2 aprile:

A Bola - “Deadline a fine luglio”

Prima pagina dedicata alla riunione UEFA andata in scena ieri nella quale si è provato a mettere dei punti fermi per quanto riguarda il finale dei campionati lasciati in sospeso. Il termine ultimo sarà fine luglio, anche perché entro il 3 agosto la federazioni devono indicare le squadre che parteciperanno alle coppe europee della prossima stagione. Resta da capire, e in Portogallo c’è grande preoccupazione, come ci si dovrà comportare con i contratti che scadranno il 30 giugno.

Record - “Mathieu, una stagione in più”

Il quotidiano portoghese parla del rinnovo, annuale, del difensore ex Brcellona Jeremy Mathieu con lo Sporting CP. In taglio alto, spazio anche qui alle decisioni di ieri della UEFA.

O Jogo - “L’incertezza ha un limite”

Anche in questo caso, si parla delle decisioni UEFA. Entro il 3 agosto l’organizzazione continentale che regola il calcio vuole l’elenco delle squadre che parteciperanno alle prossime coppe europee. Per questo il 31 luglio è indicato come data limite per finire i campionati.