Le aperture in Portogallo - Lo Sporting torna ad allenarsi. Giocatori a 10 metri di distanza

vedi letture

Di seguito le aperture portoghesi di oggi martedì 21 aprile 2020:

A Bola

"Il nuovo calcio"

Le competizioni riprenderanno ma in un contesto mai visto. Senza vaccino non ci saranno stadi pieni. La presenza parziale del pubblico obbligherebbe a ripensare alla forma d'entrata e uscita dagli impianti sportivi.

O Jogo

"Il futuro a dieci metri di distanza"

Lo Sporting torna ad allenarsi. I giocatori si allenano con abbigliamento proprio perché ancora non hanno l'attrezzatura. Due per campo e distanziati dieci metri. Capitan Coates: "È il primo passo per quello che tutti vogliono. Allenamenti congiunti solo a maggio ma in Germania hanno preso solo 10 giorni.

Record

"Matar saudade"

"Lo Sporting torna ad allenarsi. Sporar: "Ogni giocatore nel suo proprio campo... strano, ma dobbiamo rispettare le regole".

"Veloso: Conservo ricordi indimenticabili dello Sporting"