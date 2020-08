Le aperture in Portogallo - Mariano Diaz nel mirino del Benfica. Roma e Siviglia su Acuna

Di seguito le aperture portoghesi di oggi martedì 25 agosto 2020: spazio al calciomercato, col Benfica che ha individuato in Mariano Diaz il piano B per l'attacco dopo che Edinson Cavani è sfumato. Si tratta col Flamengo per Bruno Henrique e Gerson, vecchia conoscenza del calcio italiano per aver vestito le maglie di Roma e Fiorentina. Sporting: l'argentino Acuna nel mirino di Roma e Siviglia, il club lusitano chiede 15 milioni.