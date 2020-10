Le aperture in Portogallo - Nunez dà spettacolo: "Specie rara". Vietto d'Arabia

Di seguito le aperture portoghesi di oggi venerdì 23 ottobre 2020. Grande spazio al successo di Benfica e Braga nella prima giornata della fase a gironi di Europa League. In particolar modo, è Darwin Nunez a prendersi la scena con una tripletta al Lech Poznan, partita finita 4-2 per il Benfica. "Darwin dà spettacolo" titola Record, "Specie rara" è ciò che scrive "A Bola" evidenziando le parole del tecnico Jorge Jesus: "Diventerà un giocatore top mondiale". Spazio anche al mercato, con Luciano Vietto che sta per lasciare lo Sporting, direzione Arabia Saudita: l'Al-Hilal offre 7,5 milioni per il 75% del cartellino.