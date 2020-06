Le aperture in Portogallo - Polveriera Benfica: addio al titolo e addio a mister Bruno Lage

A Bola: "È finita: il Benfica dice addio al titolo e Vieira saluta Bruno Lage"

Record: "Lage se ne va"

Polveriera in casa Benfica, dove mister Bruno Lage ieri sera ha annunciato le sue dimissioni dopo la sconfitta per 2-0 col Maritimo. Una decisione che il presidente Vieira ha accettato e commentato pubblicamente, coi sogni di gloria degli encarnados che per questa stagione finiscono qui. Impegnata oggi contro il Paços de Ferreira, la capolista Porto potrebbe infatti approfittare del nuovo passo falso del Benfica per ampliare ulteriormente il suo vantaggio in classifica (ad oggi sei punti).