Le aperture in Portogallo - Porto, accordo col PSG per il trasferimento di Alex Telles

Di seguito le aperture portoghesi di oggi mercoledì 27 maggio 2020. A Bola apre con l'accordo trovato tra Porto e Paris Saint-Germain per Alex Telles. Affare da 25 milioni di euro. Il brasiliano, una breve parentesi all'Inter, è in scadenza di contratto nel 2021. O Jogo celebra i 33 anni dalla vittoria in Coppa dei Campioni del Porto, che nella finale di Vienna batté il Bayern Monaco. Storico il gol di Rabah Madjer, divenuto nell'immaginario collettivo il "Tacco di Allah". A segno anche Juary, ex giocatore di Avellino e Inter.