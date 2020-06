Le aperture in Portogallo: rinnovi in casa Sporting, tra cui Nuno Mendes

Di seguito le aperture dei quotidiani portoghesi di oggi, sabato 20 giugno:

A Bola

"Ristrutturazione in corso"

Grandi lavori in casa Sporting Lisbona con il direttore sportivo Varandas ed il tecnico Amorim che stanno pensando a come strutturare al meglio la squadra per la prossima stagione, passando per i rinnovi di Eduardo Quaresma e Nuno Mendes.

Record

"La notte più felice di Nuno"

Grande gioia per il classe 2002 dello Sporting Lisbona Nuno Mendes che ieri ha festeggiato il rinnovo del contratto, firmando il suo primo contratto importante: " Un giorno che non dimenticherò mai".