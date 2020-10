Le aperture in Portogallo - Rio Ave contro il Milan per la storia. Vinicius verso il Tottenham

vedi letture

Queste le aperture della stampa sportiva portoghese di oggi, giovedì 1 ottobre 2020

Record

Apertura principale dedicata al mercato, con Carlos Vicincius del Benfica ad un passo dal Tottenham di José Mourinho. "L'attaccante - si legge - è a Londra per sostenere le visite mediche con gli Spurs".

O Jogo

E' divisa in tre parti la prima pagina del quotidiano. La più grande è dedicata al mercato e alla trattativa fra il Porto e il Gremio per l'approdo in Portogallo di Pepe. Il taglio alto è invece dedicato a Sporting Lisbona e Rio Ave impegnate questa sera nei playoff di qualificazione alla fase a gironi di Europa League. "La storia li chiama" è, in particolare, il titolo scelto per la gara che vedrà il Rio Ave ospitare il Milan.

La spalla sinistra, invece, parla di politica sportiva con il presidente del Benfica che ha annunciato che si ritirerà con il termine del mandato nel 2024.

A Bola

Apertura a tutta pagina dedicata al Benfica e alle parole di Luis Filipe Vieria, che nel ripresentare la candidatura alla presidenza del club di Lisbona ha annunciato che il prossimo sarà il suo ultimo mandato.

Taglio basso poi rivolto al sorteggio di Champions League che attende il Porto. I campioni del Portogallo saranno in prima fascia, con le altre vincenti dei vari tornei europei.